В Иркутской области введут штрафы до 50 тысяч рублей за продажу энергетиков подросткам Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Депутаты парламента Иркутской области поддержали проект закона, который предполагает административную ответственность за продажу энергетиков несовершеннолетним. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

-Определен круг предпринимателей, на которых будет распространяться действие закона, уточнили понятие безалкогольных тонизирующих напитков, срок вступления закона в силу, - говорят в ведомстве.

Что касается штрафов, то гражданам придется заплатить от 2 до 3 тысяч рублей, должностным лицам и индивидуальным предпринимателям от 10 до 15 тысяч рублей, юридическим лицам – от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что жители Усть-Илимска с начала 2023 года отдали мошенникам 19 миллионов рублей. Уже заведено свыше 40-ка уголовных дел, говорят сотрудники министерства внутренних дел Иркутской области.