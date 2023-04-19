Над зданием правительства Иркутской области 1 мая могут поднять копию Знамени Победы Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Как стало известно КП-Иркутск, над зданием правительства Иркутской области могут поднять копию Знамени Победы 1 мая 2023 года.

- Инициаторы предложения связывают его с тем, что штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, ставший символом Знамени Победы, военнослужащие Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария водрузили над рейхстагом в Берлине в 1945 году именно 1 мая, - говорят власти.

Также напоминается, что впервые копию Знамени Победы поднимали над зданием регионального правительства в ночь с 8 на 9 мая в минувшем году. Тогда временно снимался флаг Иркутской области. Его установили на место уже через сутки.

Ранее сообщалось, что закон о гаражной амнистии в Иркутской области принят в первом чтении. Подробнее об этом вы можете прочесть в нашем материале по выше предоставленной ссылке.