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НовостиОбщество19 апреля 2023 11:55

Сухой фонтан появится в сквере одного из микрорайонов Иркутска

Территорию благоустроят по проекту «Формирование комфортной городской среды»
Надежда ИВАНОВА
В сквере микрорайона Топкинский установят сухой фонтан.

В сквере микрорайона Топкинский установят сухой фонтан.

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В микрорайоне Топкинский в районе домов 38-48 в этом году преобразится сквер. Там планируется установить сухой фонтан, положить тротуарную плитку и асфальтобетонное покрытие, поставят скамейки и кресла-качели, украсят бетонными вазами. Появится в сквере и дополнительное освещение.

– Продолжаем обустраивать общественные пространства по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», – прокомментировал мэр Иркутска Руслан Болотов. - В прошлом году в микрорайоне Топкинский создали сквер, в этом – установим сухой фонтан. Сейчас идет голосование за объекты благоустройства, поэтому призываю иркутян быть активнее и сделать свой выбор на онлайн-платформе. Убежден, в каждом микрорайоне города должны появляться места для отдыха детей и взрослых.

Сквер в Топкинском начали делать в прошлом году - там установили детскую оригинальную площадку.