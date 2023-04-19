Почти 2 миллиарда рублей выделено на ремонт дорог в Иркутской области

45 муниципальных образований получили субсидии на ремонт дорог. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

На ремонты и капитальные ремонты автомобильных дорог местного значения в 2023 году из бюджета Иркутской области выделено 1,9 млрд рублей. В 45 муниципальных образованиях региона приведут в нормативное состояние дороги, которые включены в транспортный каркас Приангарья. В него вошли дороги и улицы с большой интенсивностью движения и высокой социальной значимостью, например, ведущие к образовательным или социальным учреждениям. Всего будет ремонтироваться 76 участков общей протяженностью 57,1 км.

– Наш регион стал одним из первых субъектов Российской Федерации, который создал и утвердил транспортный каркас автомобильных дорог местного значения, – пояснил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. - Его задача – привести в нормативное состояние участки, которые не могут быть включены в национальный проект «Безопасные качественные дороги», но имеют большое значение для жителей населённых пунктов. В этом году мы начали реализацию проекта и предусмотрели на это значительную сумму в областном бюджете.

Муниципалитеты уже получили субсидии и проводят процедуры по подбору подрядчиков. Так, в рабочем посёлке Маркова Иркутского района отремонтируют сразу участки на пяти улицах. В селе Баяндай отремонтируют два отрезка улицы Гагарина, на которых расположены Дом культуры, школа, местное отделение ГУ МЧС и отдел полиции.

– Каждое муниципальное образование самостоятельно выбирало участки, которые вошли в транспортный каркас, – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов. - В него входят 1074 участка автомобильных дорог общей протяженностью 1061,3 километра. В этом году получат средства 15 муниципальных образований, которые ранее не получали субсидии из областного бюджета на ремонт местных дорог. В их числе – Еланцы, Жигалово, Казачинское, Качуг, Мишелевка, Тайтурка, Хомутово.

Полный список автодорог, которые вошли в транспортный каркас Иркутской области, размещён на официальном сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области в разделе «Транспортный каркас» и по QR-коду, который опубликован на сайте министерства.