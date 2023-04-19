Садоводства Иркутской области проверяют перед пожароопасным сезоном

Садоводства региона проверяют перед началом пожароопасного периода. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Садоводства Иркутской области проверяют на соблюдение правил пожарной безопасности. Комиссия под руководством заместителя Губернатора – руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолия Прокопьева, в которую вошли представители правительства региона, министерства лесного комплекса, ГУ МЧС России по Иркутской области, муниципалитета, областной общественной организации «Союз садоводов», выезжала в Иркутский район.

- Здесь сосредоточена почти половина всех СНТ области. Мы отметили, что в садоводствах налажено взаимодействие с муниципальной властью, администрации известна проблематика СНТ, - отметил Анатолий Прокопьев. - Профилактические мероприятия проводим и в других территориях. Недавно выезжали в Братск, в Усольский район, запланирована поездка в Усолье.

Подготовка Иркутской области к противопожарному сезону 2023 года находится на личном контроле губернатора Игоря Кобзева. Комиссии обследуют садоводства, беседуют с председателями и садоводами, объясняют, что нужно сделать для предотвращения возгораний. Основное требование - наличие минерализованных полос в СНТ, граничащих с лесом, контроль за заброшенными участками.

Благодаря грантам многие садоводства смогли привести инфраструктуру в порядок. Такая поддержка осуществляется в рамках реализации подпрограмм министерства сельского хозяйства Иркутской области, министерства жилищной политики и энергетики, а также министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

- В этом году до 15 млн рублей увеличены средства грантовой поддержки по линии минсельхоза. На улучшение дорожной инфраструктуры предусмотрено 140 млн рублей. Кроме того, по поручению губернатора, средства, которые буду направлены на приведение в порядок сетевого хозяйства СНТ, решено увеличить с 12,1 млн рублей до 25 млн рублей, - подчеркнул Анатолий Прокопьев.