Врач-терапевт рассказала, что категорически нельзя есть перед сном Фото: Иван МАКЕЕВ

Есть ли среди вас любители поесть на ночь? Оказывается, есть список того, что в качестве ночного перекуса под запретом. В разговоре с терапевтом Ольгой Чирковой NEWS.ru узнал, о чем же идет речь.

-Например, стоит забыть про фастфуд, кофе и добавление каких бы то ни было специй в блюда. "Быстрая" еда содержит много жира и стимулирует выработку кислоты в желудке, провоцируя изжогу, - пояснила она.

Что касается кофе, то оно попросту оказывает возбуждающее действие на нервную систему.

Это в свою очередь повышает риск бессонницы. Если хочется поесть на ночь, лучше всего сделать выбор в пользу свежих овощей, сказала эксперт.

Тем не менее стоит помнить, что любая еда на ночь негативно влияет на человеческий организм, приводя к ожирению, заболеваниям ЖКТ, развитию усталости на фоне нарушений сна, говорит врач.