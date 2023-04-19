Новые линии электропередачи протянут от Усть-Илимской ГЭС до подстанции в Бурятии. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Схеме и программе развития электроэнергетических систем России (СиПР) на 2023–2028 годы содержится прогноз потребления электрической энергии и мощности и основные технические решения по развитию энергетического комплекса Иркутской области.

В рамках СиПР в регионе предусмотрено несколько проектов, связанных с реконструкцией объектов генерации. Один из них - модернизация генераторов Иркутской ГЭС с увеличением установленной мощности.

В целях реализации в регионе крупных проектов по развитию Восточного полигона железных дорог, созданию кластера глубокой переработки нефтегазового сырья на севере области и других, в 2023–2024 годах предусмотрено строительство воздушных линий напряжением 500 кВ на участке от Усть-Илимской ГЭС до новой подстанции 500 кВ «Нижнеангарская» и установка второго автотрансформатора мощностью 501 МВА на подстанции 500 кВ в Усть-Куте. К 2028 году предполагается ввод в эксплуатацию Новоленской ТЭС - новые мощности потребуются, в том числе, для разработки золоторудного месторождения «Сухой Лог».

Уже в этом году запланировано расширение подстанции в Тайшете и увеличение мощности двух автотрансформаторов на подстанции в Тулуне.

- Мы взаимодействуем с Системным оператором Единой энергетической системы, Иркутским РДУ в рамках формирования прогноза потребления электрической энергии и мощности в регионе, - подчеркнул Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. - Обладая инструментами прогнозирования, СО ЕЭС помогает выработать оптимальные технические решения. Вместе мы работаем над тем, чтобы наши планы по социально-экономическому развитию территории были обеспечены необходимой энергетической базой. Это позволяет удовлетворить энергетические потребности Иркутской области, создать условия для роста промышленного производства и благополучия населения.