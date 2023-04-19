Диетолог рассказала, что лучше есть на обед Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лучше всего обедать такими крупами как рис и греча, а к ним добавить мясо птицы или рыбы,

бобовые, а также свежие, тушеные или отварные овощи. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила диетолог Наталья Круглова.

- Обед важен, возможно, это самый калорийный прием пищи, так как он приходится на середину дня, на пик работоспособности человека. Если обед пропустить или заменить перекусом, то есть риск переедания вечером и, как следствие, набора лишнего веса, - рассказывает она.

В обед важно употреблять сложные углеводы, белок, цельнозерновые продукты. Она отметила, что вовсе не обязательно на обед питаться одними только супами - это лишь один из вариантов.

Ранее сообщалось, что оказывается, есть список того, что в качестве ночного перекуса под запретом. Врач-терапевт назвала эти самые продукты из "черного списка".