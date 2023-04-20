До +3 градусов ожидается в Иркутске в четверг, 20 апреля
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Погода в Иркутске на 20 апреля 2023 порадует сибиряков своей стабильностью – не будет то солнечного неба, то мокрого снега, то сильного ветра. Четверг, как рассказали КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, будет ровным: без осадков и с плюсом за окном.
- Погода в Иркутске на 20 апреля 2023 ожидается с переменной облачностью, действительно, без существенных осадков, - говорят метеорологи. – В городе дует северо-западный, западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Днем ждем температурных показателей в пределах +1…+3.
Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, в норме – 729 миллиметров ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 20 апреля также будет с переменной облачностью, местами выпадет мокрый снег и снег, порывы ветра могут достигать 14 м/с. Днем в Приангарье столбики уличных термометров покажут -2…+3. Но если небо затянут облака, похолодает до -5…-10 градусов.
Кстати, иркутская Комсомолка узнала, как долго еще намерена погода испытывать сибиряков, прогнозы неутешительные - подробности здесь.
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