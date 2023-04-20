1.9 млрд рублей направят на ремонт дорог в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

45 муниципальных образований в Приангарье получили субсидии на ремонт дорог местного значения. В общей сложности на приведение в порядок дорожных полотен направят 1.9 миллиарда рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- В нормативное состояние приведут дороги, входящие в транспортный каркас Иркутской области, - говорят специалисты.

Выделенных средств хватит на ремонт 76 участков, протяженность которых составляет более 57 километров. Субсидии выделены, идет поисков подрядчиков. Отмечается также, что участки дорог в транспортный каркас региона муниципалитеты выбирали сами.

Напомним, что в Иркутской области накануне осудили двух человек за загрязнение почвы в природном заказнике. Речь идет о природной территории местного значения «Птичья гавань» - подробности здесь.

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