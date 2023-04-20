Иркутские врачи прооперировали детей с патологиями почек из Монголии Фото: Олег ЗОЛОТО

В Иркутской областной детской клинической больнице накануне провели две операции детям с патологиями почек, которые приехали в столицу Приангарья из Монголии. Договоренность об этих манипуляциях была достигнута во время визита делегации области в соседнюю страну. Об этом КП-Иркутск стало известно от доктора медицинских наук, детского хирурга Юрия Козлова.

Отмечается, что одна из операций была роботической, вторую провели при помощи лапароскопии, то есть без разрезов.

- 12-летний мальчик сам выбрал для себя роботическую операцию, - говорит Юрий Козлов. - Ранее в Монголии ему несколько раз делали операции по поводу гидронефроза, безуспешно. В результате манипуляций вокруг почки образовался выраженный спаечный процесс. Вкупе с нехарактерной сосудистой анатомией пришлось рассекать практически каменные ткани, чтобы извлечь орган, который давно утратил свою функцию.

Робот в таких случаях позволяет выполнять все манипуляции очень точно. У маленькой пациентки – удвоение почки. Врачи сделали все, чтобы сохранить работу обоих сегментов органа.

Напомним, Юрий Козлов часто проводит уникальные операции детям. Так, он спас новорожденного из Улан-Удэ с редкой патологией и младенца с аномалией пищевода.