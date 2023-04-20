С погибшим в СВО Тумэном Ербановым простились в Осинском районе Иркутской области

С погибшим в СВО Тумэном Ербановым простились в Осинском районе. Фото: Т-канал мэра Осинского района Виктора Мантыкова

В Осинском районе Приангарья 19 апреля простились с погибшим во время проведения специальной военной операции Тумэном Ербановым. Об этом КП-Иркутск рассказал мэр Осинского муниципального района Виктор Мантыков.

- Прощание проходило в селе Хокта, - говорит Виктор Михайлович.

Известно, что Тумэн Ербанов родился в 1989 году в Якутии, увлекался боксом, был кандидатом в мастера спорта, а еще хорошо пел и умел играть на гитаре. В 2007 году служил в армии, в морской пехоте ВМФ России во Владивостоке. После армии вернулся домой. Участником СВО стал в январе этого года, ушел добровольцем.

- Тумэн служил в штурмовом подразделении на передовой линии, - говорят в Осинском районе. – В начале апреля получил ранение несовместимое с жизнью, погиб в боях под Артемовском.

У погибшего остались два сына и дочь.

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