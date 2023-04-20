Лесной пожар потушили в километре от деревни Мара в Нижнеудинском районе
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
На землях лесного фонда Приангарья в минувшие сутки потушили один пожар. Огонь разгорелся на площади в 15 гектаров всего в километре от деревни Мара в Нижнеудинском районе. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
- На место происшествия выезжал представитель Нижнеудинской транспортной прокуратуры, - говорят в ведомстве. - Прокуратура проверит обстоятельства произошедшего, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.
Как сообщили в региональном правительстве, пожар разгорелся из-за непотушенного костра. Кто развел его и почему оставил без присмотра, сейчас выясняется.
- Угрозы населенному пункту не было, пожар потушили оперативно, - говорят специалисты. – В тушении участвовали 11 работников лесопожарной станции на трех спецмашинах.
Напомним, в регионе перед пожароопасным сезоном сейчас проверяют садоводства - подробности.
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?
Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08
Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм-канал, группы ВК и Одноклассниках
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал