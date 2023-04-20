Лесной пожар потушили в километре от деревни Мара в Нижнеудинском районе Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

На землях лесного фонда Приангарья в минувшие сутки потушили один пожар. Огонь разгорелся на площади в 15 гектаров всего в километре от деревни Мара в Нижнеудинском районе. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- На место происшествия выезжал представитель Нижнеудинской транспортной прокуратуры, - говорят в ведомстве. - Прокуратура проверит обстоятельства произошедшего, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

Как сообщили в региональном правительстве, пожар разгорелся из-за непотушенного костра. Кто развел его и почему оставил без присмотра, сейчас выясняется.

- Угрозы населенному пункту не было, пожар потушили оперативно, - говорят специалисты. – В тушении участвовали 11 работников лесопожарной станции на трех спецмашинах.

Напомним, в регионе перед пожароопасным сезоном сейчас проверяют садоводства - подробности.

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