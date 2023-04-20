Житель Тайшета похитил из партии груза почти 11 тонн металлических уголков и швеллеров. Фото: Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте

В Тайшете задержали 39-летнего сибиряка, которого подозревают в похищении почти 11 тонн металлических уголков и швеллеров из партии груза металлопроката. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

Стоимость похищенной партии оценивается в 700 тысяч рублей. Сама же кража произошла перед новым годом, 30 декабря 2022-го.

- Изделия находились в двух грузовых вагонах, расположенных на неохраняемом участке территории железнодорожного предприятия, - говорят транспортные полицейские. - Мужчина воспользовался отсутствием охраны и работников организации и при помощи козлового крана совершил преступление.

Металл сибиряк спрятал в лесу, чтобы потом вывезти и сдать в пункт приема металла. Полицейские нашли изделия и возвратили владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в крупном размере». Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

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