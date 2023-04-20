Мэр Иркутска включен в состав Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления

Мэр Иркутска вошел в состав Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Фото: Архив "КП"

Мэр Иркутска Руслан Болотов вошел в состав Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления. Соответствующий указ Владимир Путин подписал 19 апреля. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе администрации города Иркутска.

Сегодня, 20 апреля, состоится уже первое заседание нового Совета. В нем примет участие и глава областного центра. Обсуждать будут вопросы кадрового потенциала муниципальной службы, развитие муниципалитетов и другое.

- Совет готовит предложения по реализации государственной политики в области развития местного самоуправления, определяет приоритетные направления, рассматривает вопросы обеспечения взаимодействия органов власти всех уровней, а также проекты законов и нормативных актов, - отмечают в мэрии.

Так как градоначальники работают на местах – с населением – могут объективно оценивать необходимость различных форм поддержки и их актуальность.

Напомним, накануне в Иркутске стало известно, что в микрорайоне Топкинский появится сухой фонтан - подробности.

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