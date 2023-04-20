В Иркутской области на 20 апреля закрыли все ледовые переправы Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Приангарье по данным на 20 апреля закрыты все ледовые переправы. Последняя ледовая «трасса» накануне прекратила работу на реке Илим в Нижнеудинском районе региона. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Стремительное ухудшение состояния льда стало основанием для прекращения эксплуатации всех ледовых переправ в Иркутской области, - говорят спасатели.

Сейчас автомобилистам нельзя выезжать на лед ни в коем случае, это смертельно опасно. У всех закрытых переправ специалисты установили искусственные преграды и соответствующие предупреждающие знаки. А чтобы лед быстрее растаял, спасатели проводят его чернение.

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Напомним, накануне трагедия произошла на Усть-Илимском водохранилище. Водитель за рудем УАЗа "Патриот" выехал на лед водоема и утонуд вместе со своим автомобилем - подробности.

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