В Иркутске в 2023 году планируют установить сухой фонтан в сквере микрорайона Топкинский Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Сквер в районе домов №№ 38-48 микрорайона Топкинский в Иркутске преобразится. В нем появится новый объект - сухой фонтан. Это значит, что чаши у него не будет, а струи воды станут бить из-под земли. Работы намерены провести в 2023 году по проекту «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщили в администрации Иркутска.

- На территории уложат тротуарную плитку и сделают асфальтобетонное покрытие, - рассказали в городской мэрии. - Кроме того, установят скамейки и кресла-качели. Организуют дополнительное освещение: для этого поставят светильники на кронштейнах и торшерные стойки. Сквер украсят бетонными вазонами.

Напомним, сквер в Топкинском создали еще в прошлом году. Там появилась детская площадка с покрытием из резинопола, деревянным экологичным оборудованием и качелями.

Так сейчас выглядит сквер в Топкинском. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

КП-Иркутск ранее сообщала, что в городе идет голосование за благоустройство территорий. Выбрать местность, которую нужно привести в порядок в первую очередь, может каждый житель областного центра.