Сибирячка дважды за 30 лет поменяла личность, чтобы избежать наказания за убийство Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Иркутские следователи вновь раскрыли дело, поднятое из архива. На этот раз правоохранители разыскивали женщину, совершившую убийство. 29 декабря 1994 года в подъезде дома по улице просвещения областного центра было найдено тело 17-летней девушки. Удалось выяснить, что в тот день погибшая выпивала алкоголь с двумя приятельницами. Однако в один момент между ними вспыхнула ссора. Подруги задушили жертву, вынесли труп из квартиры и сбежали. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по иркутской области и регионального Главка МВД.

- По горячим следам одна из подозреваемых была задержана. В дальнейшем судом ей был вынесен приговор. Вторая подозреваемая скрылась от следствия и была объявлена в розыск, - рассказали в ведомствах. - Следователи СК установили местоположение разыскиваемой. В начале апреля текущего года она была задержана в Москве.

На допросе 46-летняя женщина во всем созналась и поделилась, что за эти годы минимум дважды меняла имя и фамилию. Сибирячка скрылась в Таджикистане, где получила гражданство. Вскоре ей предстоит ответить за совершенную в молодости расправу. Суд назначил меру пресечения в виде заключения под стражу.