Умер Иван Зелент, первый спикер Законодательного Собрания Иркутской области

Иркутск скорбит. Умер Иван Зелент, первый спикер Законодательного Собрания Иркутской области. Также он был известен как член Совета Федерации Российской Федерации от Приангарья и почетный гражданин региона. О кончине известного политика в соцсетях сообщил ректор Байкальского Государственного Университета Виктор Игнатенко.

Умер Иван Зелент, первый спикер Законодательного Собрания Иркутской области

- Выражаю глубокие соболезнования родным и близким покойного. В нашей памяти Иван Зигмундович останется трудолюбивым, добрым и отзывчивым человеком. Он сделал очень много добрых дел, помог очень многим людям. Светлая память светлому человеку, – говорится в сообщении Виктора Игнатенко.

Умер Иван Зелент, первый спикер Законодательного Собрания Иркутской области, на 83 году жизни. Об этом стало известно 20 апреля 2023 года.

СПРАВКА КП

Иван Зигмундович Зелент родился в 1941 году в Заларинском районе Иркутской области. Предки его приехали в Россию из далекой Голландии. Естественно, думали ненадолго, а оказалось навсегда. В течение всей своей жизни экс-депутат оставался верен принципу: жить, отвечая за все. В 1960 году окончил Тулунский техникум механизации сельского и лесного хозяйства, а затем, в 1973-м, Иркутский политехнический института, получив специальность инженера автомобильного транспорта, Иван Зелент занимал различные должности на предприятиях, в партийных и советских органах. В любых обстоятельствах сохранял честность, порядочность, добросовестное отношение к труду, глубокое уважение к людям.