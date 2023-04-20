3,8 млрд рублей вложили в развитие здравоохранения Иркутской области за 2022 год Фото: Алексей БУЛАТОВ

За 2022 год на развитие здравоохранения Приангарья было направлено 3,8 миллиарда рублей в рамках нацпроектов «Здравоохранение», «Демография», «Образование» и «Цифровая экономика». Об этом сообщают в пресс-службе регионального минздрава.

- По данным регионального мониторинга, в 1 квартале 2023 года сохраняется тенденция снижения смертности населения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель общей смертности сократился на 28,3%, смертность от болезней органов дыхания – на 37,3%, от болезней нервной системы – 21,3%, от сердечно-сосудистых заболеваний – на 11,5%, – подчеркнул и.о. министра здравоохранения Алексей Шелехов.

Напомним, сквер в районе домов №№ 38-48 микрорайона Топкинский в Иркутске преобразится. В нем появится новый объект - сухой фонтан. Это значит, что чаши у него не будет, а струи воды станут бить из-под земли. Работы намерены провести в 2023 году по проекту «Формирование комфортной городской среды».