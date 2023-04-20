Смертность в Иркутской области снизилась на 28,3% по сравнению с 2022 годом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Представители министерства здравоохранения Иркутской области подвели итоги работы за прошедший 2022 год. Так, специалистам удалось достичь снижения уровня смертности пациентов в возрасте от 30 до 69 лет на 16,4%. Это обусловлено ростом качества и объемов первичной медицинской помощи. Также причиной смерти сибиряков реже становятся злокачественные новообразования. Показатель уменьшился на 1,9%. Смертность от внешних причин в Приангарье снизилась на 9,1%.

- По данным регионального мониторинга, в 1 квартале 2023 года сохраняется тенденция снижения смертности населения, – отметил и.о. министра здравоохранения региона Алексей Шелехов. - По сравнению с аналогичным периодом 2022 года показатель общей смертности сократился на 28,3%, смертность от болезней органов дыхания – на 37,3%, от болезней нервной системы – 21,3%, от сердечно-сосудистых заболеваний – на 11,5%.

Напомним, в Иркутской областной детской клинической больнице 19 апреля провели две операции детям с патологиями почек, которые приехали в столицу Приангарья из Монголии. Договоренность об этих манипуляциях была достигнута во время визита делегации области в соседнюю страну.