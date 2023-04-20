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НовостиОбщество20 апреля 2023 6:13

В Бурятии путем трансплантации эмбриона родился теленок

Ему всего семь дней
Елена СИНИЦА
В Бурятии путем трансплантации эмбриона родился теленок

В Бурятии путем трансплантации эмбриона родился теленок

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В одном из хозяйств Бурятии родился необычный теленок. Он появился путем трансплантации эмбриона. Об этом сообщает ТРК "Тивиком".

-Такой эксперимент по получению потомства в республике начали проводить еще в прошлом году в двух хозяйствах. Так, в Кабанском районе неделю назад родился теленок.Расти он будет на молочной ферме, - пишет СМИ.

Уточняется, что все эмбрионы проверены и имеют племенное свидетельство, как и их матери. Качество потомства специалисты также проверяли.

Биоматериал взяли у высокоценных пород КРС: черно-пестрой, симментальской и казахской. Говорят, что такие телята быстрее растут, даже этот уже обогнал своих сверстников. Вот только такой метод разведения потомства пока все-таки не будет массовым ввиду того, что трансплантация - дорогостоящее мероприятие, уточняют специалисты.