Порядок оформления гаражей, построенных до 2005 года, упростят в Иркутской области Фото: Анастасия КУРЕНОВА

В Иркутской области упростят процедуру оформления гаражей земельных участков под ними. Однако нововведение касается объектов, построенных до 2005 года. Проект закона рассмотрели на 66-й сессии регионального парламента 19 апреля 2023 года.

Согласно условиям «гаражной амнистии», узаконить землю под гаражами, теперь можно с помощью расширенного перечня документов. Основными из них являются: членская книжка или справка кооператива. Своим правом на оформление квадратных метров в собственность владелец может воспользоваться до 1 сентября 2026 года.

По данным Росреестра, с момента вступления в силу закона в упрощенном порядке жители Приангарья оформили права на 1 590 земельных участков, а также на 2 818 гаражей.

Напомним, смертность в Иркутской области снизилась на 28,3%.Таковы данные областного минздрава по итогам работы в 1 квартале 2023 года. Это обусловлено ростом качества и объемов первичной медицинской помощи.