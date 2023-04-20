Рассказываем, почему произошло отключение света в Иркутске 20 апреля 2023 года Фото: Иван Макеев

Произошло аварийное отключение света в Иркутске 20 апреля 2023 года. К счастью, отключение не коснулось всего города, да и целых районов тоже. По информации Иркутской электросетевой компании, отключение света произошло в Куйбышевском районе города.

Отключение света в Иркутске 20 апреля 2023 года

Согласно опубликованной информации в социальных сетях ресурсоснабжающей компании, отключение света в Иркутске 20 апреля 2023 года коснулось нескольких улиц. Так, в частности, без света остались дома на улицах Аларской, 2-й Аларской, Баррикад, Зимней, Ледяной, Ипподромной, Култукской, Курортной, говорят в компании.

По имеющейся информации, проблемы, к которым привело отключение света в Иркутске 20 апреля 2023 года, решат до 16:00 по местному времени, говорят специалисты ресурсоснабжающей организации в социальных сетях.