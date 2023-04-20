Льготу по уплате НДФЛ при продаже жилья детям-сиротам расширят в Иркутской области

Расширение льготы по уплате НДФЛ при продаже жилья детям-сиротам одобрили в первом чтении депутаты ЗС.

Законопроект, который принят пока еще только в первом чтении, сократит с 3 лет до 1 года минимальный срок владения жилым помещением для освобождения от уплаты НДФЛ при его продаже. Инициатива принадлежит прокуратуре в связи с необходимостью расширения рынка вторичного жилья. Дело в том, что сегодня число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые имеют право на получение квартир, составляет около 11 тысяч.

Вопрос рассмотрен на сессии Законодательного Собрания Иркутской области 19 апреля, которая прошла под председательством Александра Ведерникова.

Заместитель прокурора региона также отметила, что принятие закона позволит восстановить права этой категории получателей льгот.

Работа над законопроектом будет продолжена во втором чтении.