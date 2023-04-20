В Иркутской области сотрудника редакции оштрафовали за нелегальный запуск дрона Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Тулуне Иркутской области сотрудника редакции газеты оштрафовали за неправомерное использование квадрокоптера.Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

-В январе текущего года в районе городского парка запустили квадрокоптер, который был на балансе редакции местной газеты. при этом беспилотник не был поставлен на обязательный государственный учет и не имел опознавательных знаков, - говорят в прокуратуре.

По решению суда работника редакции привлекли к административной ответственности. Он должен заплатить штраф в размере двух тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области осудят мужчину и трех женщин за незаконную миграцию 548 иностранцев.

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Подробнее: https://irkutskmedia.ru/news/1490299/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop