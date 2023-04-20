Медаль “За отвагу” вручили иркутянину Федору Садовникову. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Торжественная встреча, посвященная награждению иркутянина Федора Садовникова медалью “За отвагу” прошла в городском центре “Патриот”. Героя поздравляли вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников, курсанты центра и ученики кадетских классов.

– Благодаря таким мужественным людям, которые готовы бороться за справедливость, помогать боевым товарищам, наша страна выстояла в самых тяжелых испытаниях, – отметил Дмитрий Ружников. - Очень важно сегодня знать своих героев – прошлого и настоящего, рассказывать о них молодежи, передавать историю из поколения в поколение. Вы не остались равнодушным, защищали жителей Донбасса. Убежден, если бы не состояние здоровья, продолжили бы службу. Для нас всех Вы – пример силы, смелости и патриотизма.

Федор Садовников с 2015 года трижды был на Донбассе, с началом СВО отправился туда добровольцем. Участвовал в боях на Харьковском направлении, в Изюме и его пригороде. По состоянию здоровья вернулся домой. Сейчас он помогает в сборе и отправке гуманитарной помощи в зону СВО.

– Я горжусь тем, что сегодня пришли такие активные ребята, которые занимаются тем, что по-настоящему важно для нашей страны, – рассказал Федор Садовников. - Мой отец – офицер, который является для меня героем и примером во всем. Всегда хотел пойти по его стопам.