Спортзалы в 18 сельских школах отремонтируют в Иркутской области

Спортзалы отремонтируют в 18 школах Иркутской области. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской область продолжается работа по капитальному ремонту спортивных залов в школах сел и малых городов в рамках национального проекта «Образование». За четыре года отремонтированы спортзалы в 83 школах.

- В этом году работы пройдут в 18 школах 10 муниципальных образований Иркутской области: Качугском, Баяндаевском, Боханском, Усть-Илимском, Тулунском, Тайшетском, Усольском, Нижнеудинском и Братском районах, а также в г. Саянске, так как по условиям проекта капремонты можно проводить и в школах малых городов с населением менее 50 тысяч человек, - пояснил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. - Прошу руководство Усть-Илимского района, где возникли сложности с заключением контракта на проведения капремонта, отработать по этому вопросу, остальные муниципалитеты эту работу завершили.

Несколько школ Братского района, участвующих в проекте, посетил министр образования Иркутской области Максим Парфенов. Он проверил школы №№ 1,2 и 10 Вихоревки.

- На три спортивных зала район получит 21,7 млн рублей, в том числе 19,9 млн рублей из областного бюджета, - рассказал Максим Парфенов. - Там проведут замену полов, дверных и оконных блоков, устройство душевых помещений, утеплят и отремонтируют кровли, водосточные системы, электрику, покрасят стены. В десятой школе также обновят фасад спортзала, проведут отделку цоколя. 1 сентября ребята должны пойти на уроки физкультуры в уже обновлённые спортивные залы.