Гаражи, построенные до 2005 года, будет проще оформить в Иркутской области. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Порядок оформления гаражей, построенных до 31 декабря 2004 года, и земельных участков, на которых они расположены, упростится в Иркутской области. Соответствующий законопроект был одобрен в первом чтении депутатами Законодательно собрания региона. Далее работа над инициативой губернатора Приангарья Игоря Кобзева будет продолжена.

Законопроект предполагает в случае отсутствия у гражданина документа, подтверждающего право на участок и гараж, предоставить:

- документы, подтверждающие членство в гаражном кооперативе, в которых имеются сведения о годе постройки гаража и о вносимых членских взносах и платежах;

- решение уполномоченного органа о предварительном согласовании места гаража, утверждающее акт о выборе земельного участка для строительства гаража, принятое до дня введения в действие Градостроительного кодекса РФ;

- решение уполномоченного органа, разрешающее строительство гаража, принятое до дня введения в действие Градостроительного кодекса РФ, либо акт ввода в эксплуатацию гаража;

- регистрационное удостоверение в отношении гаража, выданное органом технического учета и инвентаризации.

Правом на оформление земли в собственность владелец капитального строения может воспользоваться до 1 сентября 2026 года.

– Многие жители Иркутской области уже убедились, что «гаражная амнистия» – действительно удобный способ получить зарегистрированное право не только на свой гараж, но и на земельный участок под ним. Однако не у всех есть необходимые документы. Надеемся, что расширенный перечень поможет в этом вопросе, – отметил Губернатор Игорь Кобзев.

Как сообщает Управление Росреестра, с момента вступления в силу закона о «гаражной амнистии», жители Приангарья оформили права на 1 590 земельных участков общей площадью более 56 000 квадратных метров, а также на 2 818 гаражей.