Первые знаки «Заслуженный донор Иркутской области» вручены пятерым жителям Приангарья. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Национальный день донора крови губернатор Приангарья Игорь Кобзев вручил первые удостоверения и нагрудные знаки «Заслуженный донор Иркутской области». Это звание было учреждено указом Губернатора летом прошлого года. Награду получили двое доноров из Иркутска. Ещё трое – жители Ангарска, Братска и Усть-Илимска – получат награды в местных администрациях.

– От всей души поздравляю участников донорского движения не только Иркутской области, но и всей России– сказал Игорь Кобзев. - В Иркутской области доноры ежегодно сдают более 33 тысяч литров донорской крови, на постоянной основе из года в год кровь сдают около 20 тысяч человек. В прошлом году мы учредили почётное звание «Заслуженный донор Иркутской области», как дань уважения жителей региона работе, ответственности и искренности доноров, ведь быть донором, особенно кадровым донором, – это не просто решение, это призвание,

Кроме того, Игорь Кобзев и главный врач Иркутской областной станции переливания крови Максим Зарубин вручили 32 знака «Почётный донор России». Всего в Иркутской области этого звания удостоены более восьми тысяч человек.