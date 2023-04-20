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НовостиОбщество20 апреля 2023 11:29

Первые знаки «Заслуженный донор Иркутской области» вручены пятерым жителям Приангарья

Звание было учреждено указом губернатора летом прошлого года
Надежда ИВАНОВА
Первые знаки «Заслуженный донор Иркутской области» вручены пятерым жителям Приангарья.

Первые знаки «Заслуженный донор Иркутской области» вручены пятерым жителям Приангарья.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Национальный день донора крови губернатор Приангарья Игорь Кобзев вручил первые удостоверения и нагрудные знаки «Заслуженный донор Иркутской области». Это звание было учреждено указом Губернатора летом прошлого года. Награду получили двое доноров из Иркутска. Ещё трое – жители Ангарска, Братска и Усть-Илимска – получат награды в местных администрациях.

– От всей души поздравляю участников донорского движения не только Иркутской области, но и всей России– сказал Игорь Кобзев. - В Иркутской области доноры ежегодно сдают более 33 тысяч литров донорской крови, на постоянной основе из года в год кровь сдают около 20 тысяч человек. В прошлом году мы учредили почётное звание «Заслуженный донор Иркутской области», как дань уважения жителей региона работе, ответственности и искренности доноров, ведь быть донором, особенно кадровым донором, – это не просто решение, это призвание,

Кроме того, Игорь Кобзев и главный врач Иркутской областной станции переливания крови Максим Зарубин вручили 32 знака «Почётный донор России». Всего в Иркутской области этого звания удостоены более восьми тысяч человек.