В Бодайбо 13 апреля 2023 года погиб слесарь золотодобывающего предприятия. Фото: СУ СКР по Иркутской области

В Бодайбо возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на предприятии. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Иркутской области.

-Все случилось 13 апреля. Слесарь золотодобывающего предприятия занимался обслуживанием агрегата драга. Однако он допустил обвал горных пород и льда, в результате чего упал в воду дражного котлована и утонул, - говорят в ведомстве.

После этого было заведено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области осудят мужчину и трех женщин за незаконную миграцию 548 иностранцев. Они брали за свои услуги 10 тысяч рублей. Уголовное дело расследовали СУ СКР и МВД. Дело направлено в суд. Подробнее об этом вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.