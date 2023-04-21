До +4 потеплеет в Иркутске днем 21 апреля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске на 21 апреля 2023 ожидается отличная. Скорость ветра будет меньше, чем в среду, никаких осадков к тому же не прогнозируется. Об этом КП-Иркутск сообщили синоптики Иркутского Гидрометцентра.

Погода в Иркутске на 21 апреля 2023: прогноз синоптиков

- Погода в Иркутске на 21 апреля 2023 принесет переменную облачность, скорость северо-западного ветра составит 3-8 м/с, - добавляют метеорологи. – Днем температура воздуха +2…+4.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, в норме – 730 миллиметров ртутного столба. Стоит отметить, что самым холодным 21 апреля считается этот день в 1988 году, тогда было -10 градусов. А самое теплое 21 число в апреле случилось в 1996-ом, тогда столбики уличных термометров показывали +22.

Погода в Иркутской области 21 апреля также предполагает переменную облачность, местами выпадет мокрый снег и снег. Порывы ветра ожидаются до 12 м/с. Днем в регионе 0…+5, но при натекании облаков похолодает до -1…-6 градусов.

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