Скульптуру оленя из сказки Бажова «Серебряное копытце» хотят установить в Иркутске Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутске продолжается голосование, где жители города выбирают территории, которые благоустроят в следующем 2024 году. Одно из предложений по изменению городского пространства – это установка скульптуры из сказки Павла Бажова «Серебряное копытце». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Арт-объект может появиться в районе улицы Павла Бажова.

- Здесь же предусмотрены детская и скейт-площадки, территория для отдыха, - говорят специалисты.

Также есть концепция обновления сквера на пересечении улиц Ленина и Горького. Решать, как обновлять общественные места будут сами жители с помощью голосования. Всего на суд горожанам представлено 13 вариантов благоустройства.

Напомним, в Иркутске накануне вручили медаль за отвагу Федору Садовникову. Он с 2015 года трижды был на Донбассе - подробности здесь.

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