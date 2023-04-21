Ямочный ремонт планируют начать в Иркутске в ближайшие выходные Фото: Анастасия КУРЕНОВА

На площадке Думы Иркутска депутаты обсудили старт работ по ямочному ремонту, который был запланирован еще две недели назад. В настоящее время приступить к ним невозможно из-за резко меняющейся погоды. Предполагается, что дороги должны быть сухими. Однако с помощью больших карт в порядок привели проезжие части на улице Геологов, Лермонтова, на съезде на улицу Береговую. На бульваре Гагарина вырезали асфальт, но не успели постелить новое покрытие из-за осадков.

- Также сейчас инъекционно-струйным методом работает несколько машин, однако делать это круглосуточно не позволяет температурный режим (температура воздуха должна быть не ниже +5 градусов Цельсия), - отмечают в пресс-службе Думы Иркутска. - Вся техника, материал для проведения ремонтных работ на дорогах города готовы. Как только позволят условия, специалисты сразу же приступят к ремонту, предположительно, в ближайшие выходные дни.

Также администрация областного центра прорабатывает с властями региона вопрос о дополнительном финансировании, в том числе, ремонта улицы Байкальской. Что касается большой ямы на проезжей части у Ивано-Матренинской детской клинической больницы, привести покрытие в порядок планируют в рамках гарантийных обязательств.

Напомним, в связи с туристическим сезоном в Иркутской области вырос спрос на поездки до границы с Китаем. Так, в регионе с 29 апреля назначат новый поезд - №328/327 Иркутск – Забайкальск. Он будет ходить в рейсы до конца лета. Пассажиры будут выезжать из Иркутска по вторникам и субботам в 00:15 и прибывать в Забайкальск по средам и воскресеньям в 09:15. В те же дни поезд будет отправляться в обратном направлении в 13:41 и возвращаться в Иркутск в 18:14 на следующий день.