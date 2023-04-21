“Слата” подсчитала стоимость минимальной потребительской корзины в первом квартале 2023 года

Фото: ООО «МАЯК».

«Индекс цен «Слата»* рассчитывается на основе стоимости условного минимального набора продуктов в Иркутске, Ангарске и Братске. Причем продукты выбираются те же, что и входящие в статистику, рассчитываемую Росстатом и сравниваются с данными областной статистики.

Главная особенность цен первого квартала этого года: они оставались стабильными и даже снизились на некоторые продукты. Часть продуктов из социальной продкорзины в “Слате” продавалась существенно дешевле, чем в целом по региону. В частности, капуста, морковь, картофель, яблоки, свежемороженая рыба, хлеб, сыр и сливочное масло. Во многом это достигается благодаря собственным торговым маркам сети, например РОСТ и «Простой выбор» - такие продукты стоят на 20 -30% дешевле брендовых аналогов. Способствует экономии и увеличение числа товаров, продаваемых по специальным ценам. Каждую неделю в “Слате” действуют скидки и акции на более 2000 товаров. А чай/кофе, подгузники, импортное пиво, находятся в промо-предложении постоянно.

Фото: ООО «МАЯК».

Итого: стоимость продкорзины в 1-м квартале в «Слате» была на 11% ниже, чем у набора Иркутскстата.

*Анализ произведен отделом ценообразования торговой сети «Слата» за три месяца первого квартала с выведением среднего значения в целом по сети. Товары и их вес, участвующие в анализе, строго соответствуют определяемому в соответствии с Приложением 3 приказу Росстата от 30.12.2014 № 733. На разность стоимости одной корзины продуктов в городах Иркутск, Ангарск, Братск влияют цены закупа одного и того же товара у разных поставщиков, стоимость логистического плеча доставки в каждый город, а также анализ конкурентной среды магазинов.