Острые отравления лекарствами и алкоголем чаще всего фиксируют в Иркутской области Фото: Олег ЗОЛОТО

592 случая острых отравлений химическими веществами зарегистрировали в Приангарье за три месяца 2023 года. Для сравнения - в первом квартале прошлого года было госпитализировано 564 пациента с таким диагнозом. Такие данные приводят в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области.

- Основными причинами острых отравлений стали - отравления лекарственными препаратами - 164, спиртосодержащей продукцией - 102. Отравления наркотиками - 20 случаев, прочие отравления - 306, - пояснили в ведомстве.

Стоит отметить, что в 81,4% случаев люди пострадали из-за чрезмерного употребления алкоголя. 23 человека по этой причине скончались. Еще четыре человека погибли из-за метанола.

Что касается лекарств, диуретиками (мочегонными - прим. ред), другими неуточненными медикаментами и биологическими веществами отравились 37,8 % - это 62 случая. Еще 15% пациентов почувствовали недомогание, приняв психотропные вещества. 11% - отравления противосудорожными, седативными, снотворными и противопаркинсоническими средствами.

При этом, по сравнению с 2022 годом в регионе число отравлений запрещенными веществами уменьшилось в 2,2 раза, спиртным - на 21,5%, лекарствами - на 8,4%.

Напомним, на площадке Думы Иркутска депутаты обсудили старт работ по ямочному ремонту, который был запланирован еще две недели назад. В настоящее время приступить к ним невозможно из-за резко меняющейся погоды. Предполагается, что дороги должны быть сухими. Однако с помощью больших карт в порядок привели проезжие части на улице Геологов, Лермонтова, на съезде на улицу Береговую. На бульваре Гагарина вырезали асфальт, но не успели постелить новое покрытие из-за осадков.