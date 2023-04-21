Иркутские селекционеры вывели четыре новых сорта сельхозкультур Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иркутские ученые могут похвастаться новыми успехами. На этот раз они вывели сразу четыре ранее неизвестных сорта районированных сельскохозяйственных зерновых и зернобобовых культур. Они удачно прошли испытания и с 2023 года включены в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию в регионе.

- Сорт пшеницы мягкой получил название – «Даганская», ячменя - «Тулунский янтарь», гороха- «Тулунский 202», а кормовая сельскохозяйственная культура вика посевная именуется «Тулунский уголёк», - рассказали в минсельхозе Приангарья.

Важно, что все эти новинки легко подстраиваются под резко-континентальный климат и особенности сибирской земли.

Всего за последние 10 лет селекционерами ФГБНУ «Иркутский НИИСХ» создано 17 сортов зерновых и зернобобовых культур.

Напомним, ямочный ремонт планируют начать в Иркутске в ближайшие выходные. В настоящее время приступить к ним невозможно из-за резко меняющейся погоды. Предполагается, что дороги должны быть сухими. Однако с помощью больших карт в порядок привели проезжие части на улице Геологов, Лермонтова, на съезде на улицу Береговую.