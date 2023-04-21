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НовостиОбщество21 апреля 2023 3:36

Иркутские селекционеры вывели четыре новых сорта сельхозкультур

Они получили названия «Даганская», «Тулунский янтарь», «Тулунский 202», «Тулунский уголёк»
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Иркутские селекционеры вывели четыре новых сорта сельхозкультур

Иркутские селекционеры вывели четыре новых сорта сельхозкультур

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иркутские ученые могут похвастаться новыми успехами. На этот раз они вывели сразу четыре ранее неизвестных сорта районированных сельскохозяйственных зерновых и зернобобовых культур. Они удачно прошли испытания и с 2023 года включены в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию в регионе.

- Сорт пшеницы мягкой получил название – «Даганская», ячменя - «Тулунский янтарь», гороха- «Тулунский 202», а кормовая сельскохозяйственная культура вика посевная именуется «Тулунский уголёк», - рассказали в минсельхозе Приангарья.

Важно, что все эти новинки легко подстраиваются под резко-континентальный климат и особенности сибирской земли.

Всего за последние 10 лет селекционерами ФГБНУ «Иркутский НИИСХ» создано 17 сортов зерновых и зернобобовых культур.

Напомним, ямочный ремонт планируют начать в Иркутске в ближайшие выходные. В настоящее время приступить к ним невозможно из-за резко меняющейся погоды. Предполагается, что дороги должны быть сухими. Однако с помощью больших карт в порядок привели проезжие части на улице Геологов, Лермонтова, на съезде на улицу Береговую.