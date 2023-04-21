Член Иркутского астроклуба поделился фото солнечного затмения у берегов Австралии. Фото: Павел Миронов

Член Иркутского астроклуба Павел Миронов поделился с сибиряками снимками редкого солнечного затмения, которое он наблюдал накануне, 20 апреля, с палубы круизного корабля Pacific Explorer, находившегося у берегов западной Австралии.

- С борта корабля наблюдать, а тем более фотографировать намного сложнее, чем с твёрдой земли. Но, к счастью, погода была хорошая, качки не было, - рассказал Павел Миронов. - На борту лайнера наблюдать затмение собрались около 2 тысяч человек. Среди организаторов круиза - старший редактор известного научно-популярного журнала об астрономии Sky & Telescope, астроном-любитель Келли Битти.

Напомним, ранее жители Усть-Кута Иркутской области стали свидетелями яркого космического явления. 6 апреля около 11 часов вечера небо озарилось! Яркая вспышка в ночи, словно молния, зажглась, пару секунд еще посветила и исчезла. Момент зафиксировали городские камеры видеонаблюдения. Пользователи соцсетей предположили, что это действительно могла быть гроза или вспышки фонарей.