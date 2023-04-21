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НовостиОбщество21 апреля 2023 4:06

26 новых автобусов «НефАЗ» на газомоторном топливе поступили в Братск

До конца текущего года планируется приобрести еще 27 троллейбусов
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
26 новых автобусов «НефАЗ» на газомоторном топливе поступили в Братск

26 новых автобусов «НефАЗ» на газомоторном топливе поступили в Братск

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Братске продолжает пополняться автопарк экологичного транспорта. Сразу 26 новых автобусов «НефАЗ» на газомоторном топливе прибыли в город. Все они оборудованы пандусами и климатическими системами. Для организации движения предусмотрены датчики системы ЭРА-ГЛОНАСС и тахографы.

Технику приобрели в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». С начала его реализации для северной столицы Приангарья было закуплено 57 автобусов, 19 спецмашин для коммунальных нужд на газомоторном топливе, 21 троллейбус и 4 газозаправочные станции. До конца текущего года планируется приобрести еще 27 троллейбусов.

Напомним, ямочный ремонт планируют начать в Иркутске в ближайшие выходные. В настоящее время приступить к ним невозможно из-за резко меняющейся погоды. Предполагается, что дороги должны быть сухими. Однако с помощью больших карт в порядок уже привели проезжие части на улице Геологов, Лермонтова, на съезде на улицу Береговую.