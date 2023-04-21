Рейды по проверке ремней безопасности пройдут в Иркутской области 22-23 апреля Фото: Анастасия КУРЕНОВА

В предстоящие выходные, 22 и 23 апреля, на дорогах Приангарья пройдут массовые проверки. Наказывать будут водителей, которые пренебрегают детскими автомобильными креслами и ремнями безопасности. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Применение ремней снижает вероятность гибели или получение травм при ДТП для водителя и пассажиров на 50%. А при опрокидывании пристегнутый ремень безопасности повышает шансы на выживание в 5 раз, - не перестают напоминать инспекторы ГИБДД.

Автолюбителей в очередной раз призывают не пренебрегать правилами безопасности!

Напомним, в Улан-Удэ разыскивают исчезнувшего 16-летнего подростка. Парень пропал еще 16 апреля 2023 года. Он вышел из дома и до сих пор не вернулся. Куда он мог пойти, не уточняется. К правоохранителям спустя несколько дней обратилась его мать. Сибиряков просят внимательно взглянуть на ориентировку парня и не быть равнодушными.