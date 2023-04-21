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НовостиОбщество21 апреля 2023 5:32

30 тысяч рублей выплатит мэрия Братска мальчику, получившему травмы на горке

Школьник ударился лицом об лед
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
30 тысяч рублей выплатит мэрия Братска мальчику, получившему травмы на горке

30 тысяч рублей выплатит мэрия Братска мальчику, получившему травмы на горке

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В январе 10-летний мальчик сильно ударился лицом об лед, катаясь с деревянной горки в Братске. Несмотря на то, что горка находилась в открытом доступе для детей, в реестре муниципального имущества она не значилась. То есть пользоваться ей было нельзя. Прокуратура города обратилась в суд, чтобы в администрации родителям школьника возместили компенсацию морального вреда, а опасную конструкцию убрали с улицы.

- Падунский районный суд Братска требования прокурора удовлетворил в полном объеме, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. - В пользу несовершеннолетнего в лице его законного представителя взыскано 30 тысяч рублей.

Теперь правоохранители проконтролируют, что деньги поступили семье на счет.

Напомним, 8 апреля в Ленинском округе Иркутска на 7-летнего мальчика одновременно набросились не меньше пяти бродячих псов. Избежать трагедии удалось чудом. Животных отогнали прохожие, а ребенку вызвали скорую. Сегодня он восстанавливается дома.