30 тысяч рублей выплатит мэрия Братска мальчику, получившему травмы на горке Фото: Михаил ФРОЛОВ

В январе 10-летний мальчик сильно ударился лицом об лед, катаясь с деревянной горки в Братске. Несмотря на то, что горка находилась в открытом доступе для детей, в реестре муниципального имущества она не значилась. То есть пользоваться ей было нельзя. Прокуратура города обратилась в суд, чтобы в администрации родителям школьника возместили компенсацию морального вреда, а опасную конструкцию убрали с улицы.

- Падунский районный суд Братска требования прокурора удовлетворил в полном объеме, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. - В пользу несовершеннолетнего в лице его законного представителя взыскано 30 тысяч рублей.

Теперь правоохранители проконтролируют, что деньги поступили семье на счет.

Напомним, 8 апреля в Ленинском округе Иркутска на 7-летнего мальчика одновременно набросились не меньше пяти бродячих псов. Избежать трагедии удалось чудом. Животных отогнали прохожие, а ребенку вызвали скорую. Сегодня он восстанавливается дома.