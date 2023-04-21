Штрафы до 50 тысяч рублей за продажу энергетиков детям ввели в Иркутской области Фото: Андрей ЗАМАХИН

В Приангарье будет действовать система штрафов для магазинов, продающих энергетические напитки несовершеннолетним. Вскоре проект закона обнародуют, после чего он вступит в силу. За нарушение гражданам придется заплатить от 2 до 3 тысяч рублей, должностным лицам и индивидуальным предпринимателям от 10 до 15 тысяч рублей, юридическим лицам – от 30 до 50 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе Заксобрания Иркутской области.

Стоит отметить, что запрет распространяется на энергетики с массовой долей сухих веществ не менее 10 процентов, содержащие кофеин и/или другие компоненты, которые могут привести к тонизирующему эффекту на организм человека. Исключение действует для чая, кофе и напитках на их основе.

Напомним, 30 тысяч рублей выплатит мэрия Братска мальчику, получившему травмы на горке. Катаясь с нее, 10-летний школьник сильно ударился лицом об лед. Несмотря на то, что горка находилась в открытом доступе для детей, в реестре муниципального имущества она не значилась. То есть пользоваться ей было нельзя. Прокуратура обратилась в суд.