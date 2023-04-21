Житель Усть-Кута убил знакомого выстрелом в голову ночью 19 апреля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

40-летнего жителя Усть-Кута обвиняют в убийстве знакомого. По предварительной информации следствия, ночью 19 апреля в квартире дома по улице Дзержинского пьяный мужчина дважды выстрелил из ружья в 34-летнего потерпевшего. Получив ранение в голову, скончался на месте. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

- Подозреваемый после совершения убийства скрылся и принял меры к сокрытию орудия преступления. В ходе оперативно-розыскных мероприятий он был задержан сотрудниками правоохранительных органов в первые сутки, - рассказали в ведомстве.

Следователи СК завели уголовное дело. В настоящее время решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, сибирячка дважды за 30 лет поменяла личность, чтобы избежать наказания за убийство. В 1994 году она вместе со своей подругой задушила 17-летнюю девушку, после чего сбежала из города. В эти годы женщина боялась быть пойманной. Чтобы скрыться, она получила гражданство Таджикистана, взяла чужое имя и переехала в Москву.