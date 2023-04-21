К 21 апреля 2023 года клещи покусали 95 жителей Иркутской области Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Клещи в Иркутской области лютуют. В этом году, несмотря на то что весна сильно опаздывает, они проснулись рано - первый укус зафиксировали еще в марте. А по данным на 21 апреля, от кровососов пострадали уже 95 жителей региона, в том числе 33 ребенка! Ни снег, ни минусовые температуры не помеха. Увы, встречаются и переносчики опасных инфекций.

- Исследовано 59 клещей, из которых 11 заражены иксодовым клещевым боррелиозом, 3 - вирусным клещевым энцефалитом, 4 - другими клещевыми инфекциями, - рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Приангарью.

Где клещи уже вышли на охоту? В Иркутском районе (Байкальский тракт, Голоустненский тракт, Качугский тракт, Александровский трак, Мельничная падь), в Качугском, Нижнеудинском, Шелеховском, Баяндаевском, Боханском, Нукутском, Эхирит-Булагатском районах, в Бохане и Осе. На севере области пока затишье - холодно еще.

Судя по прошлому году, самый пик активности у клещей в регионе - это май-июнь. Зараженных энцефалитом клещей тогда было 1,2% среди всех исследованных, а боррелиями - 26,7%.

В городах и поселках традиционно проведут акарицидные обработки. Скверы, парки, территории учебных заведений, летние лагеря - все это защитят от клещей. Ну и, конечно, куда без вакцинации. С начала года более 33 тысяч жителей Иркутской области привились от энцефалита.