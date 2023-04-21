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НовостиОбщество21 апреля 2023 6:46

Жителей Иркутской области приглашают на субботник 22 апреля

Для этого необходимо обратиться в администрацию своего села, города, района
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Жителей Иркутской области приглашают на субботник 22 апреля

Жителей Иркутской области приглашают на субботник 22 апреля

Фото: Анастасия КУРЕНОВА

22 апреля вся страна дружно пойдет убирать дворы, подъезды и общественные территории, а еще высаживать деревья, красить лавочки и заниматься другими полезными делами. Всех желающих приглашают принять участие в большом субботнике.

Для этого необходимо обратиться в администрацию своего села, города, района. Если вы из Иркутска – в комитеты по управлению городскими округами. Добровольцам выдадут перчатки и пакеты.

Напомним, жители Иркутской области самостоятельно выберут пространства, которые будут благоустроены в 2024 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». В голосование примут участие 18 муниципальных образований, в 17 из которых численность населения превышает 20 тысяч человек. Сделать выбор можно на сайте.