Стала известна дата церемонии прощания с Иваном Зелентом в Иркутске Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Стали известные дата и место, где пройдет прощание с первым председателем Законодательного Собрания Иркутской области, а также членом Совета Федерации и почетным гражданином региона Иваном Зелентом. Известный политик ушел из жизни в возрасте 82 лет. Об этом сообщили его близкие 20 апреля 2023 года.

- Присоединиться к церемонии родственники, друзья, коллеги и знакомые Ивана Зигмунтовича могут с 10:00 до 12:00 22 апреля во Дворце спорта «Труд» в Иркутске, - сообщают в пресс-службе регионального парламента. - Светлая память о нем и его добрых делах навсегда сохранится в летописи Иркутской области и наших сердцах.

Захоронен усопший будет в селе Средний Пихтинск Заларинского района 23 апреля 2023 года.

«Комсомольская Правда» в Иркутске выражает соболезнования родным и близким Ивана Зигмунтовича Зелента.

СПРАВКА КП

Иван Зигмундович Зелент родился в 1941 году в Заларинском районе Иркутской области. В 1960 году окончил Тулунский техникум механизации сельского и лесного хозяйства, а затем, в 1973-м, Иркутский политехнический института, получив специальность инженера автомобильного транспорта, Иван Зелент занимал различные должности на предприятиях, в партийных и советских органах. В любых обстоятельствах сохранял честность, порядочность, добросовестное отношение к труду, глубокое уважение к людям.