В Иркутске 22 апреля 2023 года МЧСники проведут акцию «Молодежь Прибайкалья против пожаров» Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Уже в предстоящую субботу, 22 апреля, сотрудники ГУ МЧС России по Иркутской области проведут масштабную профилактическую акцию «Молодежь Прибайкалья против пожаров». Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своих социальных сетях.

-Акция состоится 22 апреля в Иркутске - на площади возле ТРЦ «Яркомолл». Возле главного входа в торгово-развлекательный центр в 13.00 развернем несколько интерактивных площадок - сказали в МЧС.

Здесь дети смогут ознакомиться с современной пожарно-спасательной техникой, а эксперты им покажут, как оказывать первую помощь, кадеты МЧС научат надевать боевую одежду.

Кроме этого, спецназ МЧС угостит всех кашей, фирменным таежным чаем, а оркестр Главного управления создаст особую атмосферу мероприятия.

Ранее сообщалось, что жителей Иркутской области приглашают на субботник 22 апреля.