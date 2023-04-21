На улице Цимлянской в Иркутске перекроют движение транспорта с 21 апреля до 5 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автомобилистов Иркутской области предупредили о дорожных ограничениях. Как сообщила пресс-служба оператора тепловых сетей, ограничения коснутся улицы Цимлянской.

- Для проведения работ по вскрытию тепловой сети и ремонта потребуется ограничить движение транспорта по улице Цимлянской, в районе дома № 21, - говорят в ведомстве.

Ограничение будет действовать с 10.00 21 апреля и до 17:00 5 мая. Так, на этот период времени будет закрыт проезд на участке от Карла Либкнехта до Трудовой.

В организации принесли извинения за временные неудобства и попросили учитывать эти изменения при планировании своих поездок.

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