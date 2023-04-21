В центре Иркутска 22 апреля 2023 года закроют дороги из-за легкоатлетической эстафеты Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уже в эту субботу, 22 апреля, в Иркутске пройдет легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы. Стартуют бегуны в 11.00 от площади у памятника Александру III. Об этом рассказала пресс-служба регионального министерства спорта.

-Изначально эстафета планировалась во Втором Иркутске, но решили перенести в центр города, на те улицы, по которым общественный транспорт не проезжает, - говорят в министерстве.

В соревнованиях примут участие школьники, студенты ссузов и вузов,

воспитанники спортивных школ, трудовые коллективы.

Забег коснется участков от улицы Горького до улицы Российская, от улицы Российская до улицы Чкалова, от последней до пересечения бульваром Гагарина. Также спортсмены побегут до памятника сотрудникам МВД, до памятника Юрию Гагарину и до улицы Гашека, говорят в областном министерстве.