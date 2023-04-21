В Иркутской области с начала сезона от клещей пострадали 95 жителей
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
По данным Управления Роспотребнадзора, с начала сезона в Иркутской области из-за укусов клещей медицинская помощь понадобилась 95 жителям. Об этом пишет Байкал24.
-Год назад к этому времени обращений из-за укусов было больше - 275. В этом году среди пострадавших 33 ребенка, - говорят в ведомстве.
Активнее всего клещи атаковали на Байкальском, Голоустненском, Качугском, Александровском трактах, отмечают специалисты.
Было проведено исследование 59 клещей. Как оказалось, 11 особей переносили боррелиоз, три - энцефалит, а четыре - другие инфекции.
В лесу важно использовать отпугивающие клещей средства, носить защитную одежду и регулярно проводить осмотры кожных покровов.
Ранее сообщалось, что сейчас уже подступает сезон клещей. Увы, никто не может быть от этого застрахован наверняка. Так, например, житель Читы рассказал, к каким последствиям укус привел его.